Amerikaanse rechter sluit civiele ‘verkrachtingszaak’ Cristiano Ronaldo

Een Amerikaanse rechter heeft de civiele zaak tegen Cristiano Ronaldo vanwege een vermeende verkrachting in 2009 gesloten. De openbaar aanklager uit Las Vegas had drie jaar geleden al besloten vanwege gebrek aan bewijs geen strafzaak te starten tegen de Portugese topvoetballer.

Ronaldo zou in 2009 in het Amerikaans gokparadijs een vrouw hebben verkracht en haar daarna 375.000 dollar zwijggeld hebben betaald. Het vermeende slachtoffer heet Kathryn Mayorga, die later tegenover Der Spiegel beweerde dat zij een trauma had opgelopen en de afspraak nooit had kunnen maken.

Ze had zich in 2018 bij de politie in Las Vegas gemeld met het verzoek om het onderzoek te heropenen. De aanklager in Las Vegas zag daar in 2019 van af. Daarnaast was ze een civiele zaak gestart in september 2018 in Nevada.

Ronaldo heeft altijd volgehouden dat er geen sprake was geweest van verkrachting. ,,Mijn advocaten hebben alle vertrouwen in een goede afloop van de zaak, en ik ook. Ik ga niet liegen over de situatie. Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, op en naast het veld en dat doe ik altijd met een glimlach.”

De kantonrechter verwees de zaak, die had kunnen leiden tot een miljoenenclaim, naar de prullenbak vanwege de wijze waarop documenten waren gebruikt. De rechter besloot ook dat de zaak niet meer heropend kan worden, omdat Ronaldo beschadigd is door het optreden van de advocaat van de vrouw.