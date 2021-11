Aminata Diallo ontkent betrokkenheid bij grove mishandeling PSG-ploeggenote

Duitse voetballer bespuugt assistent-scheids­rech­ter en krijgt zeven maanden schorsing

Als je een schorsing van zeven maanden krijgt, moet je het wel heel bont gemaakt hebben. En dat is in het geval van Clemens Fandrich, speler van FC Erzgebirge Aue, ook zo. De dertigjarige Duitser spuugde de assistent-scheidsrechter in het gezicht en dus zit zijn voetbalseizoen er nu al op.

5 november