Amsterdams talent Cleonise (17) maakt basisdebuut voor Genoa

Cleonise maakte in de zomer van 2018 de overstap van Amsterdam naar Genoa. Eerder kwam de snelle vleugelaanvaller in de jeugd uit voor Zeeburgia, AZ en de Wooter Academy. Hij staat tot medio 2021 onder contract bij Genoa, de huidige nummer 18 in de Serie A. Daarin mocht Cleonise afgelopen maand al invallen in de wedstrijden tegen Napoli (10 minuten, 0-0) en SPAL (16 minuten, 1-1), maar vanavond maakte hij dus zijn basisdebuut voor de negenvoudig landskampioen van Italië. Voormalig Italiaans international Thiago Motta (37) is sinds 22 oktober de trainer van Genoa Cricket and Football Club, maar ook hij won pas twee van zijn eerste zeven wedstrijden bij de club uit Genua.

Vanavond was er wel een welkome 3-2 zege in de Coppa Italia op Ascoli, de huidige nummer zeven in de Serie B. Via een eigen doelpunt van Genoa-captain Domenico Criscito werd het in de 68ste minuut 1-2, een minuut later ging Cleonise naar de kant. Vervolgens won Genoa nog door goals van Criscito en spits Andrea Pinamonti, die ook al de score had geopend in het matige bezette Stadio Luigi Ferraris. Lasse Schöne (33) kreeg vanavond rust van Motta. De Deense middenvelder zat ook niet op de bank.