Ancelotti razend vanwege negeren racisme

Video Invaller Martínez helpt Inter aan overwin­ning tegen Napoli

26 december Het verschil tussen koploper Juventus en achtervolger Napoli is woensdag tijdens de achttiende speelronde in de Italiaanse voetbalcompetitie nog wat verder opgelopen. Enkele uren na het gelijkspel tussen Atalanta en Juventus (2-2) verspeelde ook Napoli punten, drie zelfs. Het elftal van trainer Carlo Ancelotti ging in de blessuretijd ten onder bij nummer drie Internazionale: 1-0. De Argentijnse invaller Lautaro Martínez maakte in de 91e minuut het doelpunt.