Anderlecht-aanvaller door het lint nadat hij wordt uitgelachen om ‘panna’

Bij een 1-1 stand in de tweede helft ging het mis. Selemani speelde Raman door zijn benen en zocht hem even later lachend op. Dat viel niet in goede aarde bij de Belg. De twee kregen het met elkaar aan de stok en Raman ging daarbij over de schreef. De VAR riep arbiter Wim Smet naar de monitor en uiteindelijk kwam er een rode kaart tevoorschijn.

Selemani kwam na de wedstrijd, die in 1-1 eindigde, nog even terug op het voorval met Raman. ,,Ik speel hem door de benen en toen besloot hij om me een kopstoot te geven”, aldus de Comorees van Kortrijk. ,,En daar bleef het niet bij. Ik vond het leuk dat ik hem door de benen speelde en lachte wat, waarop hij me beledigde. Hij zei dingen over mijn moeder die echt niet door de beugel kunnen. Wat hij precies zei laat ik in het midden, want zulk taalgebruik hoort gewoon niet.”