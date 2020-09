Anderlecht mist drie spelers wegens coronavirus

Niet tegen Brighton en Liverpool Ziyech ontbreekt voorlopig bij Chelsea: ‘Hopen dat het kwestie van weken is’

12 september Hakim Ziyech liep op zaterdag 29 augustus bij zijn officieuze debuut voor Chelsea een knieblessure op in de oefenwedstrijd bij Brighton & Hove Albion. De 27-jarige spelmaker uit Dronten zal daarom ontbreken bij de competitiestart van Chelsea, opnieuw in Brighton. De thuiswedstrijd tegen Liverpool een week later haalt Ziyech waarschijnlijk ook niet.