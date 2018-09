Anderlecht verspeelt zege in blessuretijd

Allegri over 'slimme jongen' Ronaldo: Hij zal er hier geen veertig maken

12:52 Juventus won zaterdag ook het derde competitieduel in de Italiaanse Serie A (2-1 tegen Parma), maar het wachten is nog steeds op de eerste treffer van sterspeler Cristiano Ronaldo. ,,Hij heeft goed gespeeld'', zei Juve-trainer Massimiliano Allegri over zijn vedette.