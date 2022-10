André Onana mag voor het eerst ook keepen in Serie A-wedstrijd van Inter: basisplaats voor oud-Ajacied

Ontketend Bayern walst met De Ligt en Graven­berch over Tsjechen heen, Inter klopt Barça

Bayern München heeft ook de derde groepswedstrijd in de Champions League in een zege omgezet. De Duitsers wonnen, met ex-Ajacieden Mathijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis, thuis met groot vertoon van macht met 5-0 van Viktoria Pilzen. In de andere wedstrijd in groep C won Inter met 1-0 van Barcelona.

