André Silva begint bij Sevilla met hattrick

André Silva maakte vorig jaar voor 38 miljoen euro de overstap van FC Porto naar AC Milan, maar in de Serie A scoorde hij vorig seizoen alleen op 11 maart en 18 maart. In de Europa League was de 22-jarige spits uit Portugal met acht goals in veertien wedstrijden een stuk succesvoller, maar toch liet AC Milan hem deze zomer op huurbasis naar Sevilla vertrekken.

Bij de club uit het zuiden van Spanje ging Silva vanavond dus voortvarend van start. De 26-voudig international van Portugal (12 goals) nam drie van de vier goals van Sevilla voor zijn rekening in de uitwedstrijd bij Rayo Vallecano, dat na twee jaar in de Segunda División weer terug is in La Liga. Silva scoorde in de 31ste, 45ste en 79ste minuut. Franco Vázquez had de score na een kwartier spelen al geopend namens Sevilla. De thuisploeg uit de volkswijk Vallecas in Madrid maakte in de 85ste minuut nog wel een eretreffer. Adrian Embarba schoot vanaf elf meter raak.