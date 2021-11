Antonio Conte keert bij Tottenham Hotspur terug in Premier League

Met Conte hoopt Tottenham, dat donderdag in de Conference League tegen Vitesse speelt, de weg omhoog in te zetten. De Italiaan is alweer de vierde coach bij Tottenham sinds het vertrek van Mauricio Pochettino in 2019. De Argentijn was ruim vijf seizoenen coach bij Spurs. Sinds november 2019 waren José Mourinho, Ryan Mason (interim) en Nuno vervolgens eindverantwoordelijk in Londen.