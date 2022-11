Antony kan Manchester United niet helpen in duel om groepswinst

Daar strijden de twee clubs om de groepswinst en directe plaatsing voor de achtste finales van de Europa League. Real Sociedad heeft nu drie punten meer, dus Manchester United zal moeten winnen om groepswinnaar te worden en daarmee de tussenronde tegen een nummer drie uit de Champions League niet te hoeven spelen.



Antony werd vorige week in de rust tegen FC Sheriff Tiraspol gewisseld door Erik ten Hag, kort nadat de Braziliaan zijn inmiddels veelbesproken pirouette had uitgevoerd, gevolgd door een mislukte dieptepass. Antony zat afgelopen zondag niet bij de selectie voor de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United, die met 1-0 werd gewonnen door een goal van Marcus Rashford.



Ten Hag kan wel weer beschikken over verdediger Victor Lindelöf, die afgelopen weekend door ziekte ontbrak. De Nederlanders Tyrell Malacia en Donny van de Beek zitten ook in de 23-koppige selectie voor het duel dat donderdag om 18.45 uur begint in de Reale Arena in de Baskische stad.