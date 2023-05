Antwerp op kampioenskoers: supporters organiseren sfeeractie voor ploeg Mark van Bommel

Dan is de vijfde landstitel in de clubhistorie binnen en de eerste in 66 jaar. Wint de ploeg met ook Gyrano Kerk en Jurgen Ekkelenkamp niet, dan valt de beslissing op de slotdag. De laatste training was zaterdag niet toegankelijk voor publiek. Maar de sfeeractie in de Bosuil leverde mooie plaatjes op.