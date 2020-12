Arbiter ‘overrulet’ UEFA met bizarre wissel bij Gent

Het bizarre voorval gebeurde in een voor Gent toch al dramatisch lopende wedstrijd. Gent had in het duel met het Tsjechische Leberec al niks te winnen. De Belgen waren al uitgeschakeld en stonden met nul punten onderaan in groep L, maar zakte in het duel met de nummer drie van de poule nog verder door de hoeven. Liberec was met 1-2 te sterk, waardoor coach De Decker meteen na het duel met de Tsjechen zijn biezen kon pakken bij de nummer twaalf uit België. Hij is al de derde trainer die Gent dit seizoen wegstuurt, na de Deen Jess Thorup en de Roemeen Laszlo Bölöni.