Argentijn Gaitán naar Chicago Fire

Gaitán komt transfervrij over en heeft een contract voor dit seizoen ondertekend, met een optie voor nog een jaar.



De 31-jarige aanvaller kwam afgelopen seizoen tot twee doelpunten en negen assists in 28 wedstrijden bij Dalian, dat hem in 2018 voor 18 miljoen euro overnam van Atlético Madrid. Daarvoor was de 19-voudig international zes jaar actief voor Benfica.