Argentijnse media: huiszoeking bij aangeklaagde lijfarts Maradona

In het onderzoek naar mogelijke nalatigheid bij de dood van Diego Maradona, is de Argentijnse politie zondagochtend het huis en kantoor van lijfarts Leopoldo Luque binnengevallen. Dat meldden verschillende Argentijnse media. Luque is officieel aangeklaagd.