Argentijnse media lyrisch na grote Lionel Messi-show: ‘Hij is onze trapezekunstenaar en killer ineen’

Debuut SenesiLionel Messi heeft hoogstpersoonlijk Estland afgedroogd. In een oefenwedstrijd in het Spaanse Pamplona maakte de sterspeler vijf goals in een duel dat met 5-0 werd gewonnen. Voor Feyenoord-verdediger Marcos Senesi was het ook een mooie avond: hij debuteerde voor Argentinië.

Hij was midweeks al de grote man aan de kant van Argentinië in de Finalissima tegen Italië (3-0), maar Messi besloot vanavond in het Estadio El Sadar, het stadion van Osasuna, om een prachtige kroon op zijn week te zetten. Bij rust had de speler van Paris Saint-Germain zijn eerste twee goals al te pakken. Eerst benutte hij een penalty nadat German Pezzella werd neergehaald door de Estse doelman Matvei Igonen, waarna hij vlak voor rust met een hard schot ook voor de 2-0 tekende.

Na rust stond er helemaal geen maat meer op Messi. Binnen twee minuten tikte hij een voorzet binnen op aangeven van Nahuel Molina om vervolgens in minuut 71 en 76 ook doelpunt vier en vijf te noteren tegen een kansloos Estland. Daarmee werd hij de derde speler die namens Argentinië vijf goals in één wedstrijd maakten na Juan Andrés Marvezzi in 1941 tegen Ecuador en José Manuel Moreno in 1942 tegen Ecuador.

Het is de tweede keer in zijn carrière dat Messi vijf goals in één wedstrijd maakt. In het seizoen 2011/2012 was Bayer Leverkusen het andere slachtoffer. Toen scoorde Messi vijf keer in de achtste finale van de Champions League bij een 7-1 zege in Camp Nou.

De Argentijnse media kwamen superlatieven tekort. ,,Natuurlijk is de nummer 110 van de wereld geen graadmeter", schreef de Argentijnse krant Clarín. ,,Maar Lionel Messi heeft zich weer eens overtroffen in het nationale elftal. Voor het eerst maakte hij vijf goals in een interland. Het was tachtig jaar geleden dat een speler in één wedstrijd vijf keer scoorde voor de Albiceleste. Messi heeft nu 86 goals in 162 interlands. Het lijkt wel of hij nooit klaar is met spelen. Wat een plezier straalt hij uit.”

,,Het zijn statistieken die verpletteren en fascineren", vulde La Nación moeiteloos aan. ,,Messi is niet in een hokje te stoppen. Hij is uitzonderlijk, echt uitzonderlijk.” Volgens de krant is het WK in Qatar de stip op de horizon. Messi moet Argentinië eind dit jaar naar de wereldtitel loodsen. ,,Messi zijn onze hersenen én beul ineen, hij is tegelijk trapezekunstenaar, poppenspeler én killer. ‘Messi is nu beter dan voorheen’, zei bondscoach Scaloni onlangs al. Maar Messi laat ons wennen aan het buitengewone.”

Marcos Senesi

Tot de 62ste minuut was Ajax-verdediger Lisandro Martínez van dichtbij getuige van het kunststukje van Messi. Hij begon in de basis, maar werd na ruim een uur gewisseld. Martínez werd afgelost door Feyenoord-verdediger Senesi, die daarmee zijn debuut maakte voor Argentinië nadat hij een interlandcarrière voor Italië links had laten liggen. ,,Ik ben enorm blij dat ik mijn eerste minuten heb mogen maken voor Argentinië. Hier heb ik altijd van gedroomd”, zei Senesi na afloop.

Senesi zat woensdag tegen Italië nog op de tribune van Wembley. Ajacied Nicolás Tagliafico bleef de hele wedstrijd op de bank bij Argentinië, dat nu al 33 interlands op rij ongeslagen is onder bondscoach Lionel Scaloni.

