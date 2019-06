Argentinië met hakken over de sloot door in Copa América na zege op Qatar

Seedorf vol vertrouwen: ‘Crisis over geld heeft de teamspirit versterkt’

22:11 Bondscoach Clarence Seedorf van Kameroen begint vol goede moed aan het toernooi om de Afrika Cup in Egypte, een conflict over premies ten spijt. ,,Zulke problemen doen zich soms voor, maar dat gebeurt bij alle ploegen in de wereld'', sprak de Nederlandse oud-international. ,,Het zal onze mentale instelling niet aantasten en ook onze laatste voorbereidingen niet verstoren.''