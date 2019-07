Argentinië verslaat Chili in troostfinale Copa América

Argentinië schoot tegen Chili uit de startblokken en kwam al in de twaalfde minuut op een 1-0 voorsprong na een doelpunt van Sergio Agüero. De spits van Manchester City speelde de doelman slim uit na een briljante, snelle vrije trap van Messi. Tien minuten later vergrootte Paulo Dybala de voorsprong door de bal in de verre hoek te wippen.



Op slag van rust werden de kemphanen Messi en Medel het veld uitgestuurd, maar ook met tien tegen tien bleef Argentinië de betere partij.



In de tweede helft leek het nog even spannend te worden toen Chili een penalty kreeg, nadat de VAR een overtreding van German Pezzella constateerde. Deze werd hard door het midden binnengeschoten door Arturo Vidal. Chili kon verder niet gevaarlijk worden, waardoor Argentinië als derde eindigt op de Copa America. De laatste keer dat Argentinië de prijs veroverde was in 1993. In 2015 en 2016 werd nog wel de finale bereikt, maar in beide gevallen werd na strafschoppen verloren van Chili. Morgen staat de eindstrijd op het programma. Brazilië en het verrassende Peru staan dan tegenover elkaar.