Argentinië wint ook nipt van Bolivia in kwalificatiereeks WK

Klopp over keuze voor Liverpool: ‘Mijn zoons zeiden: ja, doen!’

8 oktober Jürgen Klopp weet nog precies waar hij was en wat hij deed toen hij vandaag exact vijf jaar geleden een telefoontje kreeg van zijn manager. ,,We waren in Portugal, in Lissabon, op vakantie met de jongens. Ulla en ik zaten buiten in een koffiebar.”