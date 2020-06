Arminia Bielefeld officieus gepromoveerd naar Bundesliga

Door de ruime zege is promotie zo goed als zeker voor de club uit Bielefeld, die met nog drie duels negen punten meer heeft dan nummer 3 VfB Stuttgart. Bovendien is het doelsaldo van Bielefeld aanzienlijk beter: +31 om +13. Hamburger SV is de nummer 2 en heeft één punt meer dan Stuttgart. De nummer 1 en 2 promoveren rechtstreeks.