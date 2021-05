Arrestaties en gewonden na kampioensfeest Rangers

Fans verzamelden zich in grote getalen buiten bij het Ibrox Stadium en negeerden smeekbeden van de club en de overheid om naar huis te gaan toen ze vanaf het stadion richting het stadscentrum van de stad trokken. Vanwege het coronavirus gelden er strenge beperkingen en de Schotse competitie werd het hele seizoen achter gesloten deuren afgewerkt.

De oproerpolitie werd opgeroepen om de menigte uiteen te drijven. ,,Naarmate de feestelijkheden vorderden, werden delen van de menigte steeds wanordelijker, werden eigendommen vernield en mensen aangevallen”, liet politiecommandant Mark Sutherland in een verklaring weten. ,,Onze agenten werden het middelpunt van de aandacht van de menigte die vuurpijlen en lichtkogels naar hen gooiden.”

Dit egoïsti­sche en onverant­woor­de­lij­ke gedrag brengt het leven van anderen in gevaar.

Quote

De Schotse minister van Justitie Humza Yousaf zei dat hij contact opneemt met de voetbalautoriteiten. ,,Dit egoïstische en onverantwoordelijke gedrag brengt het leven van anderen in gevaar - supporters, de dienstdoende politie en de bredere gemeenschap”, zei Yousaf in een verklaring op sociale media. ,,We hebben dit al met Rangers besproken en zullen contact opnemen met de politie en de voetbalautoriteiten om te bekijken welke verdere actie kan worden ondernomen.”