Arsenal begint met zege bij Newcastle na foutje van debutant Willems

Arsenal gaf deze zomer 152 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar aanwinsten Nicolas Pépé (80 miljoen), Kieran Tierney (27 miljoen), David Luiz (8 miljoen), Gabriel Martinelli (6 miljoen) en Dani Ceballos (gehuurd van Real Madrid) stonden vandaag nog niet in de basis. Ceballos, Pépé en Martinelli vielen in de tweede helft nog wel in bij The Gunners. De club uit Londen eindigde vorig seizoen voor het derde jaar op rij buiten de Champions League en speelt dit seizoen dus opnieuw geen Champions League, maar met deze investeringen wil Arsenal weer dichter in de buurt komen van Manchester City, Liverpool en met name de Londense rivalen Tottenham Hotspur en Chelsea.



De zege in Newcastle, waar het vrijwel de hele wedstrijd hard regende, is wat dat betreft een goede start van het seizoen. Pierre-Emerick Aubameyang maakte in de 58ste minuut de winnende goal, nadat Arsenal-rechtsback Ainsley Maitland-Niles sneller bij de bal was dan de net ingevallen Jetro Willems, die zijn debuut maakte voor Newcastle United. Willems was vier minuten daarvoor ingevallen voor Jonjo Shelvey, maar reageerde te traag op een voor hem bedoelde pass van Sean Longstaff. Maitland-Niles kwam ertussen en gaf goed voor, de vrijstaande Aubameyang rondde de kans vervolgens koeltjes af. De spits uit Gabon staat nu al op 33 goals in 50 wedstrijden in de Premier League.