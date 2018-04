Arsenal duwt Stoke City dieper in degradatiezorgen

Arsenal maakte alle drie de goals in het laatste kwartier. Pierre-Emerick Aubameyang opende in de 75ste minuut vanaf de strafschopstip de score. Bruno Martins Indi veroorzaakte de strafschop, maar in de herhaling bleek dat hij Mesut Özil nauwelijks had geraakt. In de 86ste minuut maakte winteraanwinst Aubameyang ook nog zijn tweede van de middag. Drie minuten later kreeg Arsenal opnieuw een strafschop, maar deze keer liet Aubameyang het buitenkansje aan invaller Alexandre Lacazette. De Franse spits maakte vanaf elf meter zijn tiende treffer van het seizoen en bepaalde de eindstand daarmee op 3-0.

Voor Arsenal was het de vierde zege op rij in alle competities. In de Premier League lijkt er dit seizoen echter niets meer in te zitten dan de zesde plaats, waarmee Arsenal zich via de Europa League nog moet zien te plaatsen voor de Champions League. Daarin treft Arsenal komende donderdag CSKA Moskou. De heenwedstrijd is in Londen, de return een week later in Rusland. Tussendoor speelt Arsenal in eigen huis nog tegen Southampton, de nummer achttien van de Premier League.