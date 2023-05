Arsenal haalt uit tegen Chelsea en scoort drie keer in eerste helft: Bekijk hier de doelpunten

met video ‘Paris Saint-Ger­main schorst Lionel Messi voor twee weken na verboden tripje naar Saoedi-Ara­bië’

Lionel Messi heeft voor ophef gezorgd bij zijn club Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster maakte na de thuisnederlaag van zondag tegen Lorient (1-3) een familietripje naar Saoedi-Arabië, hoewel hem dat eerder in de week verboden was. Dat was tegen het zere been van de clubleiding, die hem voor twee weken heeft geschorst, zo melden Franse media.