Arsenal schittert in de sneeuw tegen West Bromwich Albion

Een uur voor de wedstrijd kwamen de trainers en aanvoerders even samen met de arbitrage om te bespreken of er gevoetbald kon worden op het besneeuwde veld. Gezien de weinige ruimte op de kalender werd er groen licht gegeven en dus werd er gewoon gevoetbald. Voor de wedstrijd werd het veld nog razendsnel sneeuwvrij gemaakt, maar tijdens de wedstrijd bleef het gewoon sneeuwen boven West Bromwich en dus lag er al snel weer een nieuwe witte laag op het gras.



Arsenal liet in de eerste helft zien daar geen last van te hebben. Kieran Tierney opende na 23 minuten de score. Na een mooie actie schoot de Schotse linksback met rechts raak in de verre hoek. Het was voor Tierney, de enige speler op het veld met korte mouwen, zijn eerste goal van het seizoen. Vijf minuten later was Bukayo Saka (19) het eindstation van een mooie aanval, waarbij de assist kwam van Emil Smith-Rowe (20). Alexandre Lacazette kreeg daarna nog twee goede kansen op de 0-3, maar Sam Johnstone bracht beide keren knap redding.



Arsenal was bezig aan een dramatische serie in de Premier League, met slechts twee punten in zeven wedstrijden. De ploeg van Mikel Arteta won op Boxing Day echter met 3-1 van Chelsea en hield dat goede gevoel vast door drie dagen later ook met 0-1 te winnen in de uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion. West Bromwich Albion staat negentiende in de Premier League. Sam Allardyce begon vorige week met een knap 1-1 gelijkspel bij Liverpool, maar afgelopen dinsdag volgde een pijnlijke 0-5 nederlaag tegen Leeds United.