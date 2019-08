Arsenal verpulvert clubrecord voor Ligue 1-revelatie Pépé

Mede dankzij Pépé eindigde de formatie uit Lille vorig seizoen op een tweede plek in de Ligue 1 achter Paris Saint-Germain. De elfvoudig international van Ivoorkust maakte 22 goals in 38 wedstrijden. Hij werd daarmee tweede op de topscorerslijst van de Ligue 1 achter Kylian Mbappé, die goed was voor 33 goals.



Pépé werd in 2017 door LOSC Lille overgenomen van SCO Angers, dat hem eerder verhuurde aan US Orléans. De nummer twee van het afgelopen seizoen betaalde destijds tien miljoen euro. Na zijn sublieme afgelopen seizoen maakt de club nu dus zeventig miljoen euro winst op de aanvaller die ook in de belangstelling zou hebben gestaan van onder meer Paris Saint-Germain en Manchester United. Waar de Ivoriaan in Lille wel Champions League-voetbal zou kunnen spelen, kiest hij dus voor een avontuur in Londen. Arsenal is veroordeeld tot de Europa League na de vijfde plek van het afgelopen seizoen.



Pépé tekent een contract tot medio 2024 in het Emirates Stadium en is na William Saliba, Gabriel Martinelli en Dani Ceballos de vierde versterking voor The Gunners. Saliba blijft echter nog een seizoen op huurbasis bij Saint-Étienne spelen.