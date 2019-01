Arsenal wint van Cardiff in memorabel duel

Emiliano Sala had dinsdag zijn debuut moeten maken tegen Arsenal. De Argentijnse spits werd door Cardiff City overgenomen van Nantes, maar nadat hij afscheid had genomen van zijn ploeggenoten in Frankrijk is hij vermoedelijk verongelukt met een privévliegtuigje boven het Kanaal. Arsenal had Sala als eerbetoon opgenomen in het programmaboekje.