Arsène Wenger neemt tijd voor toekomstplannen

Wenger maakte op 20 april bekend dat dit zijn laatste seizoen bij Arsenal is. 'Le Professeur' ging in oktober 1996 aan de slag bij de Londense club. Hij won onder meer drie keer de Premier League (1998, 2002 en 2004) en zeven keer de FA Cup maar bij de fans lag hij de laatste jaren steeds meer onder vuur wegens het uitblijven van een nieuwe landstitel.



Wenger speelt met Arsenal onder meer nog donderdag de halve finale in de Europa League tegen Atlético Madrid. Het eerste duel in Londen eindigde in 1-1.