Arsène Wenger stopt na 22 jaar bij Arsenal

Ik ben dankbaar dat ik zoveel tijd heb gehad om deze club te dienen. Ik wil iedereen bedanken die deze club zo speciaal maken."



Met Arsenal veroverde Wenger drie landskampioenschappen, zeven FA Cups en zeven Community Shields. In het seizoen 2003-2004 werd hij ongeslagen kampioen in de Premier League. Een kunststukje dat nooit werd herhaald.



Wenger werd in 1996 aangetrokken als coach van Arsenal. Daarvoor was hij trainer in Japan bij Nagoya Grampus Eight en bij AS Monaco.



De laatste landstitel van Arsenal dateert van 2004. De FA Cup won de club afgelopen seizoen voor het laatst. Door het uitblijven van successen in de Premier League, stond de positie van Wenger al vaker onder druk. Het bestuur van de Londenaren hield altijd vertrouwen in de coach.