Arteta verder in het nauw bij Arsenal: ‘Zitten diep in problemen’

,,We moeten het tij keren, dat lijdt geen twijfel. Als we dat niet doen, komen we nog dieper in de problemen. De komende periode wordt beslissend voor ons seizoen”, aldus Arteta, die vorig seizoen nog de FA Cup won met Arsenal. ,,Ik weet zeker dat we de zaken kunnen keren, want ik zie hoe de spelers hun best doen, maar op dit moment gebeuren er in elke wedstrijd vreemde dingen en dat maakt het allemaal nog moeilijker.”