'AS Roma gaat gevecht nog aan voor finaleplaats'

De twee treffers in de slotfase geven de Italianen nog hoop. ,,We zijn nog niet verslagen en kunnen straks ook bouwen op de kracht van onze fans, die in Rome achter ons zullen staan. We gaan het gevecht aan.''

Vertrouwen

Ook Coach Eusebio di Francesco heeft er ondanks de nederlaag in en tegen Liverpool (5-2) nog alle vertrouwen in. ,,In voetbal is alles mogelijk, niets is onmogelijk: we hebben dat al eens bewezen", verwees de trainer naar de onverwachte terugkeer in de kwartfinales tegen Barcelona. De Italiaanse ploeg zette toen een 4-1 nederlaag in de thuiswedstrijd recht met 3-0 zege thuis.