Assist Karsdorp helpt Mourinho en AS Roma niet: eerste nederlaag in Serie A

Ronaldo-ma­nia: ‘Als ik had geweten dat voetbal zó mooi kon zijn, was ik eerder met mijn man meegegaan’

12 september Cristiano Ronaldo heeft Engeland in vervoering gebracht met een show bij zijn rentree voor Manchester United waarbij de 36-jarige Portugees tweemaal doel trof. ,,Alles wat hij doet, is first class.’’