Aston Villa-Derby County: de wedstrijd van 193 miljoen

Ze wonnen met Chelsea de Champions League en speelden jaren met elkaar samen. Maar Frank Lampard (Derby County) en John Terry (Aston Villa) zijn vanmiddag op Wembley (16.00 uur) even elkaars vijanden in de meest lucratieve wedstrijd van het jaar. Bij de promotiewedstrijd staat 170 miljoen pond (193 miljoen euro) op het spel.

Chelsea-tintje

De finale van de Championship play-offs met als inzet terugkeer naar de Premier League heeft een Chelsea-tintje. Frank Lampard (40) is sinds dit seizoen de trainer van Derby County en kan de club voor het eerst sinds 2008 terugbrengen naar het hoogste niveau in Engeland. Dan moet hij wel zien te winnen van zijn vriend John Terry (38), vorig jaar nog speler en dit seizoen de assistent van trainer Dean Smith bij Aston Villa, dat in 2016 degradeerde.

Volledig scherm Frank Lampard (l) en John Terry. © AP

Beide beginnende trainers zijn voorbestemd om ooit aan het roer te staan bij Chelsea. Lampard is zelfs al genoemd als mogelijke opvolger van Maurizio Sarri. Of hij dat inderdaad gaat worden is mede afhankelijk van het duel van vanmiddag, maar ook van de uitkomst van de Europa League woensdag tussen Chelsea en Arsenal.

Strijd om miljoenen

Het duel tussen de twee voormalige grootmachten - Aston Villa was zeven keer kampioen van Engeland, Derby County twee keer - heeft meer dan alleen sportieve belangen. Bij geen wedstrijd staat financieel gezien zoveel op het spel. Spelen in de Premier League levert de winnaar volgend seizoen meer tv-gelden en commerciële inkomsten op (totaal 108 miljoen euro). En dan zijn er nog de parachute payments (85 miljoen euro) die clubs krijgen om na een eventuele degradatie een zachte landing te maken in de eerste jaren.



In totaal gaat het dus om 193 miljoen euro, maar dat bedrag kan oplopen tot 340 miljoen als de winnaar van de finale zich volgend seizoen ook nog eens weet te handhaven.

Op wie moeten we letten?

Behalve een duel tussen twee Chelsea-iconen is de finale op Wembley ook een strijd tussen twee Nederlanders. Ex-Ajacied Anwar El Ghazi is basisspeler bij Aston Villa. Bij Derby County staat Kelle Roos onder de lat. De 26-jarige doelman speelde in de jeugd van PSV, Willem II en NEC en maakte via de amateurs van Nuenen in 2013 de overstap naar Engeland. Roos begon dit seizoen op de bank, maar heeft Scott Carson uit de basis verdrongen.

Volledig scherm Derby County-doelman Kelle Roos. © BSR Agency

Hoe liggen de verhoudingen?