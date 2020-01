Aston Villa stunt en bereikt finale Carabao Cup dankzij supersub Trezeguet

Het eerste duel tussen de twee clubs was in 1-1 geëindigd. El Ghazi, die wederom een basisplaats had bij Aston Villa, zag zijn ploeg in de 12de minuut op voorsprong komen via middenvelder Matt Targett. De Nigeriaan Kelechi Iheanacho bracht Leicester na rust langszij.



De oud-Ajacied werd in de 77e minuut gewisseld voor Trezeguet. Een gouden wissel, zo bleek. De Egyptenaar tekende in de derde minuut van de blessuretijd voor de beslissing: 2-1. Na het laatste fluitsignaal bestormden de fans van Aston Villa het veld om een groot feest te vieren met de spelers.



In de finale is een van de ploegen uit Manchester de tegenstander. Manchester City, dat de League Cup vorig seizoen won, zette United in het eerste duel met 3-1 aan de kant. De return is morgen.