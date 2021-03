Atalanta blijft op koers voor Champions League met zege in Verona

Ruslan Malinovski opende de score na ruim een half uur. Hij benutte de strafschop die Atalanta kreeg na een handsbal. Duvan Zapata verdubbelde de score vlak voor rust. Het was de tiende competitietreffer van de Colombiaanse aanvaller. Invaller Josip Ilicic schoot in blessuretijd de bal nog van grote afstand op de lat. De Roon speelde de hele wedstrijd bij Atalanta. Sam Lammers bleef bij op de bank.



Atalanta reikte dit seizoen tot de laatste zestien in de Champions League. De Italiaanse club troefde in de groepsfase onder meer Ajax af, maar verloor in de achtste finales van Real Madrid.