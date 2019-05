Atalanta op weg naar CL: ‘Willen per se eindigen met iets tastbaars’

Door Sjoerd Mossou



Bergamo is een beetje zoals je knappe, verlegen buurmeisje. Een Lombardijnse stad van een verborgen, haast onontdekte schoonheid. Het ligt iets te dicht bij het grote Milaan om gezien te worden, op nog geen vijftig kilometer, bijna letterlijk in haar schaduw.



Met 120.000 inwoners is het te klein om echt serieus genomen te worden. En wie in Italië op vakantie gaat, zal doorgaans wat verder naar het zuiden of het oosten rijden, naar bekendere prachtsteden als Verona, Bologna of Siena.



Met de plaatselijke voetbalclub is dat precies zo. Vraag aan willekeurige voetballiefhebbers in Europa om tien Italiaanse clubs op te dreunen, en Atalanta zal er vermoedelijk niet meteen tussen zitten. Net te klein, net te onbeduidend. Maar kijk eens naar de huidige ranglijst van de Serie A: ‘La Dea’ is nog één duel verwijderd van Champions League-voetbal.