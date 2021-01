Atalanta schittert tegen Sassuolo, assist Karsdorp bij zege AS Roma

De Colombiaanse spits Duván Zapata scoorde twee keer voor de ploeg van de succesvolle trainer Gian Piero Gasperini, die definitief heeft gebroken met de Argentijnse spelmaker Papu Gómez. De kleine Argentijn was de afgelopen jaren aanvoerder van Atalanta, maar kwam vorige maand overhoop te liggen met zijn coach nadat hij diens opdrachten niet volgde. Matteo Pessina, Robin Gosens en Luis Muriel (opnieuw als invaller) maakten de andere goals voor Atalanta. Een kwartier voor tijd deed de Roemeense verdediger Vlad Chiriches nog iets terug namens Sassuolo. Marten de Roon en Hans Hateboer speelden allebei de hele wedstrijd, maar kregen ook allebei een gele kaart. Robin Gosens werd in de 77ste minuut naar de kant gehaald door Gasperini, die Sam Lammers opnieuw op de bank liet. Atalanta staat nu zesde met 25 punten na veertien duels. Dat is een punt meer dan Juventus, de kampioen van de laatste negen seizoenen. De ploeg van Matthijs de Ligt speelt vanavond (20.45 uur) thuis tegen Udinese. Internazionale gaat aan kop na de 6-2 zege op hekkensluiter Crotone bij de vroege wedstrijd van vandaag, maar het nog ongeslagen AC Milan neemt de koppositie weer over als vanavond (18.00 uur) wordt gewonnen op bezoek bij Benevento. Daar zal ook de van een blessure herstelde Zlatan Ibrahimovic weer van de partij zijn.

Opnieuw assist Rick Karsdorp

Nummer drie AS Roma won in Stadio Olimpico met 1-0 van Sampdoria. Rick Karsdorp gaf in de 73ste minuut de voorzet bij de winnende goal van Edin Dzeko. De 34-jarige spits uit Bosnië staat nu op 114 goals in 238 duels voor Roma. Het was voor Karsdorp zijn vierde assist in acht wedstrijden.



Nummer vier Napoli won op Sardinië met 1-4 van Cagliari. Piotr Zielinski (twee goals), Hirving Lozano en aanvoerder Lorenzo Insigne (penalty) scoorden voor het team van trainer Gennaro Gattuso.



Lazio, dat op een teleurstellende negende plaats staat, speelde met 1-1 gelijk bij nummer negentien Genoa.