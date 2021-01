Atalanta verder in Coppa Italia, SPAL verrast Sassuolo

Trotse Koeman looft Ter Stegen en Puig, hoopt op terugkeer Messi

14 januari De opluchting was van het gezicht van Ronald Koeman af te lezen na de ontsnapping van FC Barcelona in de halve finale om de Supercopa. De Catalanen waren na penalty’s te sterk voor Real Sociedad. Marc-André ter Stegen en Riqui Puig ontvingen in het bijzonder de complimenten.