Atlético Madrid neemt koppositie weer over, maar laat wel punten liggen bij Real Betis

Via de Belgische international Yannick Carrasco kwam Atlético Madrid al na vijf minuten op voorsprong in Estadio Benito Villamarín in Sevilla. De voorsprong was echter van korte duur, want Cristian Tello (ex-Barcelona) schoot na twintig minuten de gelijkmaker binnen na een mooie voorzet van linksback Alex Moreno. Daar bleef het bij, ondanks drie goede kansen voor Atlético-aanvaller Ángel Correa in de slotfase.



Naast het gelijkspel was er nog meer slecht nieuws voor Simeone, want João Félix moest kort na rust de strijd staken. Het Portugese talent raakte in de eerste helft al geblesseerd, maar wilde het toch nog proberen. Na twee minuten moest hij echter constateren dat hij toch te veel last had van zijn enkel. Atlético Madrid moest het vanavond al doen zonder topscorer Luis Suárez (geblesseerd én geschorst) en aanvallende middenvelder Marcos Llorente.