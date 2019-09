Atlético Madrid op de valreep langs stug Eibar

Kluivert speelt met AS Roma gelijk in Romeinse derby

20:11 Justin Kluivert wacht met AS Roma na twee competitiewedstrijden nog altijd op de eerste overwinning. In de Romeinse derby tegen Lazio kwam AS Roma in de eerste helft nog op voorsprong, maar tekende Luis Alberto een half uur voor tijd voor de gelijkmaker en de einduitslag: 1-1.