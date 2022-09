Atlético Madrid reageert met fel statement op racisme richting Vinícius Júnior

In een video die werd gepubliceerd door de radiozender Cope in de aanloop naar de wedstrijd in het Wanda Metropolitano in Madrid was te horen dat honderden aanhangers van Atlético ,,Vinícius, je bent een aap, je bent een aap” zingen. Volgens lokale media waren er ook apengeluiden te horen tijdens de wedstrijd en verwensingen aan het adres van de Braziliaan.

De club heeft nu gereageerd op de gebeurtenissen: ,,Atlético de Madrid veroordeelt de ontoelaatbare teksten die een minderheid van de fans buiten het stadion zongen voordat de derby werd gespeeld. Racisme is een van de grootste plagen in onze samenleving en helaas is de voetbalwereld geen uitzondering. Bij onze club is er ruimte voor fans van verschillende nationaliteiten, culturen, rassen en sociale klassen en deze fans kunnen dat imago niet aantasten", schrijft de club.

,,We staan niet toe dat mensen in onze clubkleuren racistische beledigingen uiten", zo vervolgt de club. ,,Wij hanteren een zero tolerance-beleid en zullen niet stoppen totdat we racisme uit de club hebben verbannen. We hebben contact opgenomen met de autoriteiten en zullen onze maximale medewerking bieden bij het onderzoek om de mensen te identificeren en onmiddellijk uit de club te verbannen.”

Atlético Madrid vindt echter ook dat verschillende professionals uit de voetbalwereld zichzelf achter de oren moeten krabben. ,,We vragen de fans om gezond verstand, maar professionals uit verschillende vakgebieden hebben in aanloop naar de derby de controverse flink aangewakkerd. Zij moeten zich afvragen welke impact zij hebben gemaakt met hun woorden.”

Spaanse premier

De reactie van Atlético liet volgens de Spaanse premier te lang op zich wachten. Pedro Sánchez haalde stevig uit naar de voetbalclub omdat de club nog geen afstand had genomen van de racistische spreekkoren.

,,Ik ben een groot supporter van Atlético Madrid, dus ik ben heel verdrietig”, zei Sánchez bij de Verenigde Naties in New York tegen Politico. ,,Ik verwachtte een duidelijke boodschap van de clubs tegen dit soort gedrag, dat is wat ik vraag van mijn team. Ik denk dat het belangrijk is dat voetbalclubs dit soort gedrag serieus nemen en erop reageren.”