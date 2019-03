Atlético Madrid wint bij Real Sociedad dankzij goals Morata

Morata maakte na een halfuur spelen de 0-1 op aangeven van Diego Godín, de Uruguyaanse aanvoerder van Atlético. Drie minuten later scoorde Morata opnieuw, nu op aangeven van Koke. De Spaanse middenvelder kreeg in de 62ste minuut wel zijn tweede gele kaart en moest het veld voortijdig verlaten, maar Atlético Madrid kwam in het laatste halfuur niet meer in de problemen. De ploeg van trainer Diego Simeone had de afgelopen twee seizoenen nog verloren in San Sebastián.