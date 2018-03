Atlético waarschuwt Barça met briljante Griezmann-show

De Franse aanvaller van Atlético verzorgde de volledige productie in het Estadio Wanda Metropolitano, netjes verdeeld over de beide helften. Griezmann maakte de eerste na een splijtende pass van Koke, bij de tweede deed hij dat uit een vrije trap helemaal zelf. Bij nummer drie en vier tekenden respectievelijk Filipe Luis en Diego Costa voor de assist.



Griezmann werd zo de eerste Franse voetballer die vier keer scoort in een competitieduel in La Liga. Hij heeft er na een moeizame start van de competitie inmiddels alweer 15 in liggen, zeven minder dan Messi en vijf minder dan Suárez, maar meer dan Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette van Real Madrid staat op 14 goals.



Atlético nadert Barcelona dankzij de Griezmann-show tot op vier punten. De ploeg van Diego Simeone heeft wel een duel extra gespeeld; Barça komt morgen nog in actie bij laagvlieger Las Palmas.



Zondag staat in Camp Nou de absolute topper op het programma tussen Barcelona en Atlético Madrid. Achtervolgers Real Madrid en Valencia staat op een te grote achterstand om het Barcelona nog moeilijk te maken.