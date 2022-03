Australische bondscoach Graham Arnold beboet na schenden coronaregels

Samenvatting Luttele minuten na gewonnen Clásico slingert Piqué bericht de wereld in: 'We zijn terug’

De titelrace is er niet direct spannender door geworden, maar met de 0-4 overwinning op Real Madrid heeft Barcelona wel laten weten dat er weer rekening met ze gehouden dient te worden. Gerard Piqué slingerde slechts een paar minuten na het laatste fluitsignaal al een omvattend Twitterberichtje de wereld in: 'We zijn terug’.

