Avondje stappen kost Erik Pieters 80.000 euro na boete van Stoke

Stoke City-voorzitter Peter Coates was ook niet te spreken over het gedrag van de ex-PSV'er. ,,Erik is een zeer ervaren speler, we zijn daarom extreem teleurgesteld in hem over dat hij uit is gegaan op de avond voor zo'n belangrijke wedstrijd. We verwachten professionaliteit van onze spelers en Erik heeft ons lelijk in de steek gelaten."