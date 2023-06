AZ-beul West Ham United velt Fiorentina van Sofyan Amrabat in slotminuut en wint Conference League

Met een 1-2 nederlaag in de Conference League-finale tegen West Ham United, sloot Sofyan Amrabat zijn tijdperk bij Fiorentina gisteravond in mineur af. Het speculeren over de toekomst van de bij FC Utrecht opgeleide oud-Feyenoorder kan nu écht beginnen. Wordt het Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid of misschien wel Atlético Madrid?

Het laatste fluitsignaal bij Fiorentina – West Ham United echoot nog na, als Sofyan Amrabat (26) zich ontdoet van zijn shirt met rugnummer 34. De in Huizen opgegroeide middenvelder wist vooraf al dat de Conference League finale voor hem de laatste wedstrijd zou zijn in dat zo magische paars. Maar nu het eenmaal zover is, lijkt de wetenschap van zijn aanstaande vertrek hem ook emotioneel te raken. Zichtbaar geroerd tuurt hij om zich heen na een wedstrijd, die lang het aanzien niet waard is geweest, en waarin Engelse fans zich misdroegen. De kille feiten: de 1-2 nederlaag betekent dat hij ‘La Viola’ niet aan een Europese hoofdprijs heeft kunnen helpen. Die eer gaat naar West Ham, dat in de halve finale nog te sterk was voor AZ.

Sommige dingen veranderen blijkbaar nooit. Als Amrabat na afloop zijn ‘afscheidstournee’ maakt langs de tribunes met Fiorentina-aanhangers in de Praagse Eden Arena, doet hij dit in het gezelschap van ploeggenoot Cristiano Biraghi, wiens hoofd is gewikkeld in paars verband. Een tastbaar relikwie is het van een hard voorwerp dat hem in de eerste helft werd toegegooid vanuit een vak met West Ham-supporters. Je vraagt je langzaam af of dit type toeschouwers hun moreel kompas nog eens zullen terugvinden, voor zover ze die ooit hebben gehad. En cynisch genoeg vormt het incident, waardoor de wedstrijd even is stilgelegd, ook nog een spaarzaam moment van opwinding. Een uur lang is Fiorentina – West Ham United namelijk een beproeving geweest.

Anti-voetbal, overtredingen, een enkele schwalbe; het vormen de ingrediënten van een wedstrijd waarover buiten Florence en oost Londen vermoedelijk nooit meer wordt nagepraat. De moeite waard is het pas, wanneer Said Benrahma West Ham United na ruim een kwartier in de tweede helft vanuit een penalty (na hands van Biraghi) aan de leiding helpt. Prompt komt het tot dan toe oersaaie duel tot leven, opeens wordt er leuk gevoetbald, zowaar zijn er dan golvende aanvallen. Geregisseerd door de onvermoeibare middenvelder Giacomo Bonaventura onder anderen, die kort na de 0-1 voor 1-1 zorgt namens Fiorentina.

En natuurlijk door hem, Amrabat. Dan weer gaat hij een grondgevecht aan met Lucas Paqueta. Dan weer vuurt hij af op West Ham-keeper Alphonso Aréola. Dan weer zet hij de schaar in Emerson Palmieri, een overtreding die hem geel oplevert in de slotfase. Op Amrabat staat dit seizoen toch al geen maat. De Conference League-finale meegerekend, speelde hij liefst 62 officiële wedstrijden. Dat deed hij namens Marokko op het WK, toen hij uitblonk tegen België, Frankrijk, Kroatië, Portugal en Spanje, en met zijn vaderland uiteindelijk de vierde plaats behaalde. En deze woensdagavond doet hij dat vanzelfsprekend met Fiorentina, de ploeg waarin hij onder coach Vincenzo Italiano het kloppend hart vormt met zijn nooit aflatende power. Grote vraag: waar speelt de bij FC Utrecht opgeleide oud-Feyenoorder na de zomer? Bij het geïnteresseerde Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid of misschien wel Atlético Madrid?

Een zorg voor later is het voor die zo begeerde Amrabat. Hij baalt na afloop vooral van de tegentreffer van Jarrod Bowen in blessuretijd namens West Ham United. Daardoor eindigt het prachtige tijdperk van de middenvelder bij Fiorentina niet met de eerste Europese hoofdprijs voor de club sinds de Europa Cup II-winst in 1961, maar in zichtbaar verdriet en teleurstelling.

