AZ-huurling Druijf maakt eerste goal voor KV Mechelen

De Jong twijfelde aan Barcelona: ‘Dacht dat ze mij niet als sleutelspe­ler zagen’

Frenkie de Jong is de laatste tijd fantastisch op dreef bij FC Barcelona en scoort er op los. Maar het scheelde weinig of hij had nooit in Camp Nou gespeeld, zo blikt de Oranje-international in gesprek met het Spaanse Sport terug op zijn keuze.