AZ neemt afstand van vuurwerkgooiers

Scheidsrechter Björn Kuipers moest de bekerfinale in de openingsfase even stil leggen. Vanuit het vak met de aanhang van AZ werden een aantal rookbommen op het veld gegooid. De Alkmaarse verdediger Ricardo van Rhijn wilde het rokende vuurwerk van het veld afhalen, maar dat werd hem streng afgeraden door Kuipers. De arbiter liet medewerkers van De Kuip aanrukken om de rookbommen voor het doel van AZ-keeper Marco Bizot weg te halen. Bizot had zichtbaar last van de rook. Na een paar minuten kon de wedstrijd worden hervat. Voor de aftrap was ook in het vak met Feyenoord-aanhangers zwaar vuurwerk afgestoken. Het zorgde voor dikke, zwarte rookwolken in het stadion.