Babel en Fosu-Mensah degraderen met Fulham uit Premier League

Via Abdoulaye Doucouré kwam Watford in de 23ste minuut op voorsprong. Oranje-international Babel zorgde tien minuten later nog wel voor de 1-1, maar het mocht uiteindelijk niet baten voor Fulham. Na rust liep Watford uit door goals van Aaron Hughes, Troy Deeney en Francisco ‘Kiko’ Femenía. Manchester United-huurling Fosu-Mensah bleef de hele wedstrijd op de bank bij Fulham. Daryl Janmaat viel halverwege in bij Watford; hij kreeg al binnen een paar minuten geel.



Fulham is de tweede club die degradeert in Engeland. Afgelopen weekend werd al het lot van rodelantaarndrager Huddersfield Town bezegeld.