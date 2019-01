Babel wil zich bewijzen: ‘Ik ben aan mijn tweede carrière begonnen’

Negentiende in Ligue 1 Jardim keert drie maanden na ontslag terug als trainer AS Monaco

25 januari Leonardo Jardim werd op 11 oktober 2018 ontslagen als coach van AS Monaco. Iets meer dan drie maanden later keert de 44-jarige Portugees weer terug aan het roer bij Monaco, dat op een zorgwekkende negentiende plaats staat in de Ligue 1.